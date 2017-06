Persbureau Reuters: VS trekt zich terug uit klimaatakkoord

Trump staat bekend als klimaatscepticus. Eerder noemde hij de opwarming van de aarde een Chinees verzinsel.

Zaterdag liet Trump na de G7-top in Siciliƫ weten dat hij deze week bekend zou maken of hij zich aan het klimaatakkoord zou houden of niet. De andere G7-landen hadden geprobeerd hem te overtuigen van het belang van het akkoord.

Het is niet duidelijk wat voor gevolgen het besluit van Trump heeft. Sommige Amerikaanse staten hebben al laten weten zich niets aan te trekken van zijn terugtrekking. Zij willen proberen zich alsnog te houden aan het akkoord.