Plísková en Halep verder op Roland Garros

Halep, in 2014 verliezend finaliste, versloeg de Duitse Tatjana Maria met 6-4, 6-3. In de aanloop naar Parijs won Halep het toernooi van Madrid en haalde ze de finale in Rome. Zorgelijk was wel dat ze daar een enkelblessure opliep, maar daar was tegen Maria niets van te merken.

Maria liet drie breekkansen in de derde game onbenut, waarna Halep wel toesloeg. Het was de opmaat voor nog vier breaks en de laatste, bij 5-4, was voor Halep. Na een vroege break in het vervolg kende de Roemeense geen problemen meer.