Schoten in casino Manilla, overvaller pleegt zelfmoord

In de Filipijnse hoofdstad Manilla zijn de afgelopen avond schoten gelost in een casino. De baas van de federale politie zegt dat het om één schutter gaat. Volgens generaal Dela Rosa zijn er geen aanwijzingen dat hij een terrorist is.

Na enkele uren was de situatie onder controle. De schutter bleek een einde aan zijn leven te hebben gemaakt door zichzelf in brand te steken.

De schutter zou fiches hebben gestolen, een monitor hebben kapotgeschoten en goktafels in brand hebben gestoken. De man zou niet op mensen hebben geschoten. "Hij deed niemand kwaad", zei Dela Rosa.

Verschillende ooggetuigen hadden het in eerste instantie over gewapende mannen met een masker op die door een hotel heen liepen. Er zou zijn geschoten op hotelgasten en personeel en er waren berichten over explosies, maar dat wordt dus tegengesproken door de autoriteiten. Wel raakten enkele tientallen mensen lichtgewond toen er paniek uitbrak in het casino.

Brand

Het incident bij het Resort World Manila begon rond 01.15 uur lokale tijd. Het resort, dat bestaat uit hotels, restaurants, bars, een winkelcentrum en een casino, ligt naast de internationale luchthaven. Het complex trekt veel toeristen.