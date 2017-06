Li Jie bereikt achtste finales WK tafeltennis

Li Jie is op de WK tafeltennis in Düsseldorf doorgedrongen tot de achtste finales. De Nederlandse versloeg in de derde ronde de ongeplaatste Amerikaanse Lily Zhang: 15-13, 5-11, 11-4, 11-4, 11-9.

Met haar plek bij de laatste zestien evenaart Li haar beste prestatie. Bij de Spelen van 2008 en 2012 en bij de WK van 2011 (Rotterdam) en 2015 reikte ze ook al tot de achtste finales.

Loodzware opgave

Li, die eerder dit jaar de Europese Top 16 won, wacht in de vierde ronde een loodzware opgave. De Chinese Ding Ning is nummer een van de wereld en regerend olympisch kampioene.

In het dubbelspel kwam Li niet meer in actie. Haar Poolse partner Li Qian meldde zich ziek af.