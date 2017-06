Amber Brantsen nieuwe presentator NOS Journaal

Amber Brantsen wordt presentator van het NOS Journaal op televisie. Vanaf augustus zal ze te zien zijn in de dagbulletins.

Ze vult de plek op die vrijkwam toen Rik van de Westelaken de NOS verliet.

In 2014 kwam Brantsen bij de NOS als stagiair op de binnenlandredactie. Na haar stage ging ze aan de slag als nieuwslezer, vanaf 2015 bij NOS op 3 bij NPO 3FM en FunX. In 2016 stapte Brantsen over naar het NOS Radio 1 Journaal, waar ze co-host werd.

Brantsen is blij met de benoeming. "Ik vind het een enorme eer om het harde werk van mijn collega's te mogen presenteren. Tot nu toe was dat altijd op de radio en ik kijk er ontzettend naar uit televisie daaraan toe te voegen."

Marcel Gelauff, hoofdredacteur NOS Nieuws: "Amber Brantsen heeft zich de afgelopen jaren bewezen als radiotalent. We geven haar nu graag de kans om zich verder te ontwikkelen op het gebied van televisie. Ik ben erg blij dat zij deze stap maakt."