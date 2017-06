Vandaag is het zover: wat betekenen de nieuwe roamingregels voor mij?

Elke keer als je de grens overgaat, gebeurt het. Het 3G- of 4G-signaal verdwijnt uit beeld op je telefoon en je ontvangt geen whatsappjes meer en kunt op YouTube niks meer bekijken. Je bent afhankelijk van wifi, tenzij je tegen hogere tarieven gaat roamen.

In 2015 besloot Brussel dat dat anders moest en werden er met providers afspraken gemaakt over het afschaffen van deze roamingkosten. Dat moment is er nu: vanaf vandaag kun je in de EU zonder extra kosten internetten.

Wat verandert er?

Je kunt nu in de Europese Unie zonder extra kosten internetten via 3G of 4G (afhankelijk van de dekking in het gebied). Het betekent dat je de bundel die je in Nederland hebt, kunt meenemen naar het buitenland. Dit geldt alleen voor landen binnen de Europese Unie. Daarbuiten, in bijvoorbeeld de VS, gelden weer andere tarieven.

Dit betekent dat je bijvoorbeeld op vakantie minder afhankelijk bent van de aanwezigheid van wifi-hotspots. Wil je weten hoeveel je exact kunt verstoken? Check dat dan even met je provider. Dit kan namelijk per abonnement verschillen.

Zit er nog verschil tussen abonnement en prepaid?

Nee, ook voor prepaid gelden de nieuwe Roam Like at Home-regels. Betaal je 20 cent per MB in Nederland, dan betaal je dat ook in Duitsland.