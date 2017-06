McDonald's gaat in Amsterdam burgers bezorgen

Na Burger King start ook McDonald's een proef met het bezorgen van burgers in Nederland. Het gaat om een kleinschalige test in de regio Amsterdam.

De hamburgerketen werkt niet met eigen bezorgers, maar laat de bezorging over aan UberEATS. Die onderneming, van taxibesteldienst Uber, werkt in Amsterdam met honderden fietskoeriers die voor verschillende restaurants maaltijden bezorgen. Die koeriers gaan vanaf volgende week ook voor McDonald's rijden.

Ophalen of bezorgen

Eten bezorgen wint razendsnel aan populariteit in Nederland. Volgens de laatste cijfers van Foodservice Instituut Nederland is in twee jaar tijd de markt verdubbeld. In 2016 is er naar schatting voor 1 miljard aan eten bezorgd.

Bijna de helft van alle Nederlanders bestelt wel eens een maaltijd online. Fastfood wordt nog relatief vaak door klanten opgehaald in plaats van bezorgd.

Lessen

Burger King begon in november vorig jaar met het bezorgen van fastfood in Den Haag en Emmen. Het bedrijf werkt daarvoor samen met thuisbezorgd.nl. Er wordt overwogen om de samenwerken uit te breiden. Inmiddels is er een restaurant in Amsterdam bijgekomen dat burgers bezorgt.

Concurrent McDonald's start volgende week bij drie restaurants met bezorging, in juli komen daar nog eens vijf restaurants in de hoofdstad bij. De bezorgkosten zijn 2,50 euro. In september beslist de hamburgerketen of ook andere restaurants in het land over gaan tot bezorging. "Samen gaan we veel leren", aldus Marco Knitel van UberEATS Nederland.

Het lijkt er niet op dat de rest van het land heel snel gaat volgen. UberEATS heeft vooralsnog alleen in de hoofdstad fietskoeriers rondrijden.