Nederlandse scholieren lichtgewond bij busongeluk in Frankrijk

Bij een busongeluk met Nederlandse middelbare scholieren in Noord-Frankrijk zijn volgens Franse media zestien jongeren en twee begeleiders lichtgewond geraakt. De buschauffeur is zwaargewond met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Lille gebracht.

Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg bij Saint-Georges-sur-l'Aa, op de A16 naar Calais. Vijftig scholieren van een Mavo-3 groep van het Strabrecht College uit Geldrop waren met zes begeleiders kort na 01.00 uur vannacht vertrokken voor een schoolreis naar Londen.

Volgens voorlopige berichten is de bus tegen een vrachtwagen gereden die plotseling vaart minderde. De chauffeur van de truck zou volgens Franse media in slaap zijn gevallen. De precieze toedracht van het ongeluk is nog onduidelijk.