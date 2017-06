Jonge kalveren mogen weer op lang transport

Kalveren jonger dan twee maanden mogen vanaf vandaag weer op lange transporten worden gezet naar bijvoorbeeld Spanje, Italië en Polen. In 2015 stak de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) daar een stokje voor, omdat er in de veewagens geen geschikte drinkwatervoorzieningen voor jonge kalfjes aanwezig waren.

Die problemen zijn inmiddels opgelost. "Wij hadden drinknippels in de wagens", zegt Raoul Maas van veehandelsbedrijf Pali Group. "Dat was en is ook de Europese eis. Maar volgens de NVWA waren nippels ongeschikt voor kalveren jonger dan twee maanden, omdat die alleen maar een zuigreflex hebben. De oplossing die wij hebben gevonden, is een kunststof drinkspeen."

De NVWA heeft het nieuwe systeem goedgekeurd en geeft nu weer exportvergunningen af voor de lange afstand. Een verre reis gaat in extreme gevallen over 2000 kilometer. Na 19 uur moeten de dieren verplicht een etmaal rusten in een exportstal, daarna mag de tocht worden hervat.