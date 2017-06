Zwitser krijgt boete voor 'liken' beledigende Facebookposts

Een rechter in Zwitserland heeft een man veroordeeld vanwege het liken van lasterlijke berichten over een dierenrechtenactivist op Facebook. De man moet een boete van 4000 euro betalen.

Hij had posts geliket waarin iemand de activist beschuldigde van antisemitisme, racisme en fascisme. Maar ten overstaan van de rechter kon de Facebookgebruiker niet bewijzen dat die beweringen klopten of in alle redelijkheid voor waar konden worden gehouden.

Daarom verwijt de rechter in Z├╝rich hem dat hij met zijn likes de posts uitdrukkelijk onderschreef en zorgde voor verdere verspreiding van de belasterende uitingen.

Het is voor zover bekend voor het eerst dat een rechter tot deze conclusie komt. De uitspraak is opvallend, omdat het liken en delen van berichten zo ongeveer het bestaansrecht is van Facebook en andere sociale platforms.

Andere emoticons

Overigens speelde de zaak wel in de zomer van 2015, toen Facebook nog maar een symbool had om een post te liken: een opgestoken duim. Die moesten gebruikers ook benutten om andere emoties dan instemming te uiten. Een naar beneden gerichte duim bestond en bestaat niet.

Maar sinds januari 2016 biedt Facebook wel andere emoticons aan, zoals een hartje en een boos gezichtje, waarmee gebruikers hun opvatting over een bericht kenbaar kunnen maken.