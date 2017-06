Oud-adviseur Flynn en advocaat Trump gedagvaard in Rusland-onderzoek

De opgestapte veiligheidsadviseur Michael Flynn en Michael Cohen, de advocaat van president Trump, zijn gedagvaard door een speciale Senaatscommissie. Die wil hen horen in het onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen in de VS.

In de dagvaardingen worden Flynn, Cohen en hun bedrijven opgeroepen een verklaring af te leggen voor de commissie en hun persoonlijke en zakelijke administratie te overhandigen. Tot dusver weigerde Flynn documenten af te staan. Een vorige dagvaarding legde hij naast zich neer.

De oud-generaal stapte in februari op als adviseur van Trump. Hij zou voor de presidentiƫle inauguratie contact hebben gehad met de Russische ambassadeur. Of hij dit keer wel zal meewerken is nog onduidelijk.

Complot

Cohen heeft laten weten dat hij wel gehoor geeft aan het gerechtelijke bevel. Eerder deze week noemde hij het Rusland-onderzoek nog een complot. Hij benadrukte dat er geen enkel bewijs is tegen hem. Net als president Trump doet hij het Rusland-onderzoek af als nepnieuws.

Desalniettemin blijft de Senaatscommissie spitten. Er werden ook gerechtelijke bevelen uitgevaardigd tegen de veiligheidsdienst NSA en de inlichtingendiensten FBI en CIA. De commissie wil van hen informatie over verzoeken die zij kregen vanuit het Witte Huis.

FBI-onderzoek

Naast dit onderzoek door de Senaatscommiss loopt er ook nog een FBI-onderzoek naar de banden tussen Rusland en het campagneteam van Trump. Ook in dat onderzoek, dat onder leiding staat van de speciale aanklager Robert Mueller, speelt Flynn een centrale rol.

De opgestapte adviseur is al geruime tijd in beeld bij de inlichtingendienst vanwege zijn connecties met Rusland. De ontslagen FBI-directeur James Comey had Flynn op de korrel, maar die werd deze maand ontslagen door president Trump.

Volgens het Witte Huis deed Comey zijn werk niet goed, maar critici zeggen dat het ontslag verband hield met het Rusland-onderzoek. Comey is nu van plan om de FBI te helpen als getuige.