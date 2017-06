'Mantelzorgboete gaat definitief niet door'

Ouderen die bij hun kind inwonen worden definitief niet gekort op hun AOW-uitkering. Dat zou gaan gebeuren vanaf 2019, maar het demissionaire kabinet trekt het plan in, schrijft de Volkskrant. De krant baseert zich daarbij op de Voorjaarsnota, die vandaag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

De maatregel is omstreden en wordt in de wandeling de 'mantelzorgboete' genoemd, een door het CDA gelanceerde term. Critici zeggen dat de korting, die bedoeld was als bezuiniging, op gespannen voet staat met het streven om meer mensen voor hun ouders te laten zorgen.

Voordeel

Iemand met een AOW-uitkering die bij zijn kind gaat wonen, zou zo'n 300 euro worden gekort en daarmee op 50 procent van het minimumloon komen. Het kabinet verdedigde de maatregel door te wijzen op het voordeel dat het samenwonen oplevert ten opzichte van alleen wonen. Vaste lasten als huur, water, gas en licht kunnen worden gedeeld (vandaar de officiƫle naam 'kostendelersnorm' voor de mantelzorgboete).

De 214 miljoen euro die de maatregel had moeten opleveren wordt nu op andere plekken gevonden. Omdat het kabinet demissionair is mag het eigenlijk geen belangrijke nieuwe besluiten nemen. Maar in dit geval gaat het om intrekken van al bestaande beleidsplannen, is de redenering.