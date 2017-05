Europol zet details uit misbruikfoto's online

De Europese politieorganisatie Europol heeft fragmenten van foto's van kindermisbruik online gezet. De dienst hoopt zo te achterhalen wie de slachtoffers zijn.

Op de fragmenten zijn geen kinderen te zien, maar voorwerpen zoals een plastic tas, een T-shirt of een boek. Europol hoopt dat bezoekers de spullen herkennen, en dat daardoor duidelijk wordt waar de foto's zijn gemaakt.

Als bekend is waar het materiaal vandaan komt, kan de politie gerichter op zoek naar de kinderen die op de foto's worden misbruikt. "Onze eerste prioriteit is het redden van deze kinderen", zegt Wil van Gemert, plaatsvervangend directeur bij Europol. "Maar op het moment dat we een slachtoffer hebben geïdentificeerd, kunnen we ook makkelijker achterhalen wie de dader is."