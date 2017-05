Konyaspor verovert voor het eerst de Turkse beker

Konyaspor heeft zijn eerste prijs te pakken. De in 1981 opgerichte club won de Turkse beker door in de finale in Eskisehir na een 0-0 gelijkspel tegen Basaksehir de penalty's beter te nemen.

De saaie eerste helft lag na een half uur even stil toen er een hele tribune werd ontruimd omdat er vanaf de tweede ring vuurwerk naar beneden was gegooid. Na rust was Basaksehir beter, al kreeg ook Konyaspor kansen (Ömer Ali Sahiner raakte de paal).

Strafschoppen

In de penaltyserie misten Alexandru Epureanu en Cengiz Under namens Basaksehir. Keeper Serkan Kirintili van Konyaspor stopte de inzet van Epureanu met zijn voet en talent Cengiz Under schoot op de lat.

Nejc Skubic schoot de beslissende strafschop binnen en bezorgde Konyaspor in de eerste finale in de clubhistorie gelijk de eerste prijs. Basaksehir stond één keer eerder in de finale: in 2011 verloor het ook al na penalty's van Besiktas.