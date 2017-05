Formatiedag 77: Tjeenk Willink geeft college over de grote vraagstukken

De boodschap van de nieuwe informateur Tjeenk Willink aan zijn gesprekspartners is glashelder: denk aan het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken en stop met het kortetermijndenken van iedere partij.

De minister van Staat - aangewezen als de man die de formatie vlot moet trekken - begon vanmorgen zijn werkdag met een uitgebreide persconferentie.

Het werd een lange beschouwing over de problemen van de toekomst, zoals het milieu en de kwaliteit van het bestuur. Tjeenk Willink ging ook uitgebreid in op de achteruitgang van de democratische rechtsstaat en het belang van het dragen van regeringsverantwoordelijkheid.

Schuttersputjes

Tjeenk Willink gaat met vijf gesprekspartners (VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks) apart stevige gesprekken voeren. Hij wil de politieke leiders uit hun schuttersputjes krijgen, stelt NOS-verslaggever Ron Fresen. "Eigenlijk gaat hij de partijleiders helpen bij die sprong in het diepen, die ze toch echt zullen moeten maken. Want veel keuze is er niet."

Dirigent

De nieuwe informateur heeft een andere aanpak dan zijn voorganger. VVD-politica Schippers was de spelleider met veel spelers in het veld. Fresen: "Tjeenk Willink is de dirigent met een groot repertoire en nog maar een paar spelers in het veld."

Woensdag zijn VVD-leider Rutte en CDA-leider Buma langs geweest. Voor elk afzonderlijke gesprek is zo'n twee uur in de agenda ingeruimd. Een ingewijde vertelt dat het lange gesprekken zijn: eerst is Tjeenk Willink zeker een uur aan het woord. Fresen: "Hij heeft dat nodig om partijleiders uiteindelijk dat te laten beslissen wat ze zeer waarschijnlijk zonder hem nooit gedaan of gedurfd hadden."

Donderdagochtend komen achtereenvolgens Segers van de ChristenUnie, Klaver van GroenLinks en Pechtold van D66 langs bij de informateur.