Miljardenbeleggers waarschuwen Kamer tegen protectionisme

Internationale beleggers richten hun pijlen op de Nederlandse politiek. Ze zeggen dat maatregelen om Nederlandse bedrijven te beschermen tegen vijandige buitenlandse overnames, ons land onaantrekkelijk maken voor investeerders.

Morgen is er in de Tweede Kamer een hoorzitting over zulke maatregelen. Vermogensbeheerders Aberdeen en Jupiter hebben de Kamercommissie daarom een brief gestuurd.

De afzenders maken al in de tweede zin duidelijk waar ze voor staan. "Aberdeen (.pdf) (...) is gevestigd in Schotland en beheert voor meer dan 360 miljard euro." En Jupiter (.pdf): "Wij zijn actieve fondsmanagers met ongeveer 43,5 miljard pond onder onze hoede."

Boodschap

De boodschap aan de Kamerleden is duidelijk: bezint eer ge begint met het opwerpen van extra beschermingsmuren tegen buitenlandse overnames. Want investeerders houden daar niet van en zouden zo maar hun geld naar elders kunnen brengen, waar het makkelijker is om een bedrijf over te nemen.

Een soortgelijk geluid komt van ICGN (.pdf), het International Corporate Governance Network, waar wereldwijd institutionele beleggers bij zijn aangesloten, waaronder Nederlandse pensioenfondsen. De leden beheren samen zo'n 26.000 miljard dollar.

Bij de hoorzitting morgen spreekt de Kamer over maatregelen die de politiek kan nemen om bedrijven te beschermen. Dat zal trouwens AkzoNobel niet meer kunnen helpen. Die overnamestrijd nadert een nieuw hoogtepunt vandaag of uiterlijk morgen, als PPG bekend moet maken of het een vijandig bod uitbrengt.