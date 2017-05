'Comey wil verklaring afleggen in Senaat over druk van Trump'

Voormalig FBI-baas James Comey is van plan om voor een Senaatscommissie te verklaren dat president Trump hem heeft gevraagd om het onderzoek naar de banden van oud-veiligheidsadviseur Michael Flynn met Rusland te laten vallen. Dat melden bronnen aan CNN.

Berichten dat Comey in februari, toen hij nog aan het hoofd stond van de FBI, onder druk is gezet door Trump, deden al langer de ronde.

Openbaar verhoor

Comey zou inmiddels met speciaal aanklager Robert Mueller hebben overlegd over wat hij wel en niet kan zeggen in de Senaat, zodat de verklaring geen juridische gevolgen voor hem heeft.

Volgens CNN vindt het openbare verhoor bij de Senaatscommissie mogelijk volgende week al plaats. Later zou Comey nog achter gesloten deuren worden verhoord door Mueller, die het onderzoek van de FBI leidt naar de banden tussen Rusland en het campagneteam van Trump.

Ontslag

Comey werd eerder deze maand ontslagen door president Trump. Volgens het Witte Huis deed Comey zijn werk niet goed, maar critici zeggen dat het ontslag in verband staat met het FBI-onderzoek.

Het is niet waarschijnlijk dat Comey details over het FBI-onderzoek uit de doeken zal doen tijdens de hoorzitting in de Senaat, maar waarschijnlijk zal hij wel veel vertellen over zijn gesprekken met Trump in de aanloop naar zijn ontslag.