Verdachten moord Jesse van Wieren houden vol: het was noodweer

Moordverdachten Rhowan P. en Desiree G. uit het Groningse Kloosterburen blijven bij het verhaal dat ze de 28-jarige Jesse van Wieren uit noodweer om het leven hebben gebracht. Vandaag was de inhoudelijke behandeling van de zaak. G. beriep zich 's middags op haar zwijgrecht, nadat ze vanochtend nog had gesproken.

Van Wieren verdween in de Nieuwjaarsnacht van 2015 op 2016. Zijn lichaam werd later teruggevonden in de tuin van een zorginstelling in Kloosterburen. Twee bewoners van instelling Keroazie, die zorg biedt aan jongeren met psychiatrische en verslavingsproblemen, worden ervan verdacht dat ze hem op zeer gewelddadige wijze hebben vermoord. Hij is onder meer 23 keer in de nek gestoken.

Eerder hadden P. en G. tegen de rechter verteld dat Van Wieren op zoek was naar drugs en rond 03.00 uur 's nachts bij hen had aangebeld. Zij waren op dat moment naar eigen zeggen dronken. Van Wieren zou een vechtpartij hebben uitgelokt en het stel zegt dat ze hem in reactie daarop hebben geslagen met een stofzuigerslang en hebben gestoken met een mes.

Hulpverlers

De ouders van Van Wieren vertelden in de rechtbank dat hun zoon "geen ruziezoekende jongen was". Zij denken dat hij nog in leven was geweest als de hulpverleners in de instelling anders hadden gehandeld.

Ook P. beklaagde zich over de begeleiding die hij kreeg van de hulpverleners van Keroazie. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en de toezichthouder van de gemeente De Marne concludeerden in maart dat de begeleiding tekort was geschoten. Ook werden signalen over huiselijk geweld tussen de verdachten genegeerd.

Uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum bleek dat het stel een slechte jeugd heeft gehad met overmatig drugs- en drankgebruik. Ze hebben psychische stoornissen en zijn zwakbegaafd. P. kan bij conflicten agressief reageren.

De behandeling van de zaak gaat vrijdag verder.