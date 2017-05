Onwennige Dumoulin geniet van huldiging

Duizenden mensen die speciaal voor hem waren gekomen. Tom Dumoulin genoot van de huldiging in 'zijn' Maastricht. "Het was supergaaf."

Maar, geeft hij toe, "het was ook wat onwennig. Ik ben geen man die dan staat te springen. Ik heb wel genoten."

Vereerd was Dumoulin met de koninklijke onderscheiding die hij kreeg. "Ik was best jaloers op de sporters die na de Olympische Spelen zo'n lintje kregen en baalde nog harder dat ik geen goud gewonnen had."

Dumoulin straalde met Joop Zoetemelk en Jan Janssen op het podium. "Om nu in een adem met die twee genoemd te worden is heel speciaal".