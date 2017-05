Zeldzame oehoe gered uit kolenmaalmachine

Dankzij de oplettendheid van medewerkers van een grondstoffenbedrijf in Eygelshoven is een jonge uil gered van de dood.

Het zeldzame oehoe-kuiken was in een kolenmaalmachine terechtgekomen. Toen de medewerkers het dier ontdekten, is de productie direct stilgelegd.

Medewerkers van de dierenambulance hebben het dier uit de machine gehaald en overgebracht naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek.

Volgens René Coumans van de dierenambulance had de uil het niet overleefd als de medewerkers niet direct hadden gereageerd. "Een prachtige vogel is gered", zei hij tegen 1Limburg.