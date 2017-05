Noordzeekust beter beschermd

De natuur langs de Nederlandse Noordzeekust moet beter beschermd worden. Dat hebben natuurorganisaties, de Rijksoverheid en de visserijsector afgesproken. In het Noordzeekustvisserijakkoord staan maatregelen om visserij in het gebied te verduurzamen en de natuur ruimte te geven zich te ontwikkelen.

De partijen spraken met elkaar af dat er in delen van het gebied tussen Bergen in Noord-Holland en de Duitse kust niet meer gevist mag worden. Ook worden in dit hele gebied de maaswijdtes van visnetten groter, wat moet leiden tot minder bijvangst. De vissers krijgen apparatuur aan boord die bijhoudt waar ze vissen.

Kraamkamers

Ook krijgen de Waddenzee en een ondergelopen zandbank voor de Zeeuwse kust, de Vlakte van de Raan, betere bescherming.

Deze ondiepe gebieden zijn volgens de natuurorganisaties, waaronder het WNF en Natuurmonumenten, "kraamkamers voor het zeeleven", omdat er veel verschillende diersoorten leven en schollen er het eerste jaar van hun leven doorbrengen.

De afspraken moeten vanaf 2020 worden nageleefd. Als dat niet gebeurt, wordt een groter gebied afgesloten voor visserij.