Zij fluisterden in Trumps oor over het klimaatakkoord

Grote bedrijven: zeg het akkoord niet op

Ook directeuren van multinationals probeerden de Amerikaanse president te overtuigen. In The New York Times, The New York Post en The Wall Street Journal stonden afgelopen week paginagrote advertenties waarin ze opriepen om het akkoord niet op te zeggen.

"Het verdrag vergroot de markt voor innovatieve groene technologieën en dat leidt tot banen en economische groei", was onder meer te lezen. Darren W. Woods, directeur van oliegigant Exxon Mobil, schreef een brief aan Trump: "Door onderdeel te blijven van het akkoord behoud je een stoel aan de onderhandelingstafel. Zo worden alle energiebronnen en technologieën gelijk behandeld in een open en transparante globale markt."

Bedrijven als Apple, Ingersoll Rand en Mars werden door milieugroepen overtuigd om ook hun tegenstem te laten horen. Ook zij deden meerdere oproepen en schreven brieven aan Trump.