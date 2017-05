Kabinet moet geld uittrekken voor 40.000 extra verpleegkundigen

Over vier jaar kunnen er 40.000 extra zorgmedewerkers in verpleeghuizen aan de slag. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn op basis van berekeningen van het Centraal Planbureau in een brief aan de Tweede Kamer. Het volgende kabinet moet daar minimaal 2 miljard euro per jaar voor uittrekken.

Het zal nog niet meevallen die tienduizenden medewerkers te vinden. Het UWV meldde gisteren nog dat het nu al moeilijk is om aan zorgpersoneel te komen. Volgens Brancheorganisatie Actiz zijn er nu al 10.000 vacatures die niet kunnen worden ingevuld.

Het Zorginstituut heeft nieuwe kwaliteitseisen vastgesteld voor de verpleeghuizen. Een van de eisen is dat er voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig moet zijn. De adviezen van het instituut zijn bindend.

Om aan de nieuwe kwaliteitsstandaard te voldoen moet het volgend kabinet rekening houden met minimaal 2 miljard aan extra uitgaven per jaar.

Verplicht

Op dit moment werken er 115.000 mensen in de verpleeghuiszorg. Volgens het Centraal Planbureau kunnen er met de extra investering vanaf 2018 10.000 per jaar bij komen. Dat betekent dat er in 2021 40.000 extra handen aan het bed zijn.

De Tweede Kamer wil al langer dat de kwaliteit van de verpleeghuizen omhooggaat. Eind vorig jaar omarmden alle partijen het zorgmanifest van Hugo Borst en Carin Gaemers.

Onder druk van de Tweede Kamer liet Van Rijn het Zorginstituut een norm opstellen. De bewoners van verpleeghuizen kunnen met die norm in de hand eisen stellen aan hun verzorging en verblijf. De verpleeghuizen zijn verplicht daaraan te voldoen. De overheid is verplicht om daar voldoende geld voor beschikbaar te stellen.

Normen

In die normen staat onder meer hoeveel verpleegkundigen aanwezig moeten zijn. Ook worden er grenzen gesteld aan het geld dat instellingen mogen uitgeven aan management en gebouwen.