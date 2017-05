Agassi ziet Djokovic opnieuw makkelijk winnen

Dominic Thiem haalde in Parijs de derde ronde ten koste van de Simone Bolelli. De Oostenrijkse outsider voor de titel had het alleen in de eerste set lastig tegen de Italiaanse hardhitter: 7-5, 6-1, 6-3.

Bolelli maakte in de beginfase vooral indruk met zijn enkelhandige backhand. Thiem had even moeite met het 'lezen' van die backhand, maar toen hij het in de smiezen had, drukte hij door.