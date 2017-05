Zenuwachtige Bertens: ik had paniek in mijn hoofd

Vorig jaar haalde Bertens nog de halve finales in Parijs, dit jaar boog ze al in de tweede ronde voor de 18-jarige Catherine Bellis, die pas haar tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van Roland Garros speelde.

"Ik voelde me geen moment los", analyseerde Bertens opvallend nuchter. "Zenuwen, ik had paniek in mijn hoofd..."

Bewijzen

De nummer 18 van de wereld ging ten onder aan de druk. "Vorig jaar heb ik hier natuurlijk de halve finale gehaald. Ik wilde zo graag bewijzen dat ik het nog een keer kan. Misschien dat ik daar te veel mee bezig ben geweest in plaats van met lekker tennissen."

De laatste weken was Bertens juist weer opvallend goed op dreef. "Dit doet wel even pijn", aldus Bertens, die steun gaat zoeken bij haar coach Raemon Sluiter. "Daar moeten we goed over praten."