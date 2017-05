NEC bestuurlijk onthoofd: directeur en voorzitter weg

Bart van Ingen en Ton van Gaalen, respectievelijk de algemeen directeur en voorzitter van NEC, vertrekken bij de Nijmeegse club. "Het is NEC niet gelukt om in de eredivisie te blijven. En dat heeft impact voor de hele organisatie", schrijft de club op de website.

NEC degradeerde afgelopen zondag na een bewogen seizoen naar de Jupiler League. Bovendien is er grote onduidelijkheid over de nieuwe trainer. Peter Hyballa werd laatste wedstrijden vervangen door Ron de Groot, maar hij wil niet verder als hoofdtrainer.

Robbie Alflen was afgelopen week in gesprek met de Nijmeegse club en was op een haar na rond, maar na de degradatie is zijn komst hoogst onzeker geworden.

Oud-speler Peter Wisgerhof legt zijn functie als technisch commissaris ook neer. Technisch directeur Edwin de Kruyff deed dat al eerder.

Volgens Leonard Ariens (rvc) gaat NEC eerst een algemeen en technisch directeur aanstellen. Vervolgens gaat de zoektocht naar een nieuwe trainer verder.