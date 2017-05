Oud-bankmedewerkers veroordeeld voor verduistering erfenis 12-jarige

Een oud-directeur van Friesland Bank (tegenwoordig Rabobank) is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar voor de verduistering van de erfenis van een jongen van 12 jaar. Vier miljoen euro van het inmiddels 21-jarige slachtoffer is verdwenen.

De oud-directeur uit Eelderwolde en een andere medewerker van de bank werden in 2007 bewindvoerders over de erfenis van de toen 12-jarige jongen, nadat zijn vader was overleden.

Schulden

Kort na het overlijden stapte de bankdirecteur over naar een beleggingsfonds. Toen dat fonds noodlijdend werd, hebben de bewindvoerders het geld van de jongen gebruikt voor aflossing van schulden en voor risicovolle beleggingen.

De bankmedewerkers moesten het geld risicoloos beheren, maar dat is dus niet gebeurd. Volgens het OM werden tot vijf keer toe grote bedragen overgemaakt naar het beleggingsbedrijf.

De erfgenaam is inmiddels 21 jaar, heeft een gezin en zit volgens RTV Drenthe diep in de schulden. De rechtbank bepaalde dat zijn twee oud-bewindvoerders de verduisterde 4 miljoen euro aan hem moeten terugbetalen.