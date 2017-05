EU wil nieuwe regels voor vrachtvervoer

De Europese Commissie wil nieuwe regels invoeren voor het vrachtverkeer, onder meer om slechte arbeidsomstandigheden onder vrachtwagenchauffeurs tegen te gaan.

Zo wil de Commissie dat chauffeurs uit een land met lage lonen een hoger loon krijgen zodra ze in een maand drie dagen of meer in een hogelonenland aan 't werk zijn.

Cabine

De Commissie wil ook een verbod op de weekendrust in de cabine van de vrachtwagen. Nu brengen chauffeurs soms hun wekelijkse 2 dagen rust door in de cabine. Straks moet de vervoerder andere accommodatie vinden en betalen voor truckers.

Ook de zogeheten cabotageregels wil de EC veranderen. Nu mag een vrachtwagen uit het buitenland na een internationale rit binnen zeven dagen drie binnenlandse ritten maken. Maar die regel is volgens de Commissie moeilijk te handhaven. Dat moet in de toekomst maximaal vijf dagen worden, waarin een onbeperkt aantal ritten uitgevoerd mag worden. Dat is volgens Brussel beter te handhaven.

Het gaat om voorstellen. De lidstaten van de EU moeten er nog mee akkoord gaan.