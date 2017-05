Vrouw krijgt in hoger beroep zwaardere straf voor mishandelingen

Een vrouw uit Roelofarendsveen is in hoger beroep veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor onder meer poging tot doodslag op haar stiefdochter. Haar zoon werd ook mishandeld. Petra T. was eerder door een lagere rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar.

De twee kinderen van de familie T. werden ernstig mishandeld. De situatie liep zo uit de hand dat het meisje er in februari 2016 bijna aan bezweek. Volgens het OM moest het kind onder meer in de vrieskou op een nat matras slapen. Dat leidde ertoe dat ze in februari zo ernstig onderkoeld raakte dat ze een hartstilstand kreeg en een paar dagen in coma lag. Dokters sloegen alarm toen ze zagen dat het meisje onverklaarbare verwondingen had.

Tape

Later bleek dat ook haar broer werd mishandeld en vernederd. Zo werd onder meer zijn mond dichtgeplakt met tape. Volgens het hof is ook bewezen dat beide kinderen meerdere keren in hun kamer zijn opgesloten en dat ze hun behoefte daar deden.

De man en de vrouw zien de gebeurtenissen anders. Zij vinden dat ze zelf slachtoffer zijn en dat ze werden geterroriseerd door de kinderen. Volgens hen deden ze moeilijk en plasten de kinderen expres in bed, meldt Omroep West.

De man van T. werd vrijgesproken van poging tot doodslag. Hij krijgt in hoger beroep achttien maanden cel; dat is even veel als een lagere rechter eerder oplegde.