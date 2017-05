Rusland zet kruisraketten in tegen IS

Rusland heeft vier kruisraketten ingezet tegen terreurorganisatie Islamitische Staat in Syrië. De Kalibr-raketten werden afgevuurd vanaf een oorlogsschip en een onderzeeër. Moskou had de Verenigde Staten, Turkije en Israël vooraf op de hoogte gebracht van de aanval.

Doel van de aanval waren leden van IS en materieel, ten oosten van Palmyra. Volgens een verklaring van het Russische ministerie van Defensie werden alle doelen uitgeschakeld. Wanneer de aanval precies plaatsvond is niet duidelijk.

Het is niet de eerste keer dat Rusland kruisraketten inzet tegen militanten in Syrië. De laatste keer was in november 2016.