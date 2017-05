'Nederland en Duitsland halen streep door NAVO-top in Turkije'

Nederland stuurt samen met Duitsland en andere NAVO-lidstaten erop aan dat de NAVO-top van volgend jaar niet in Turkije wordt gehouden. Dat schrijft de Duitse krant Die Welt, die zich beroept op hoge NAVO-diplomaten die bij de gevoelige kwestie betrokken zijn.

De Turkse president Erdogan nodigde tijdens de NAVO-top van vorig jaar in Warschau de 28 lidstaten van het bondgenootschap uit om in 2018 bijeen te komen in Turkije. Eind juni wordt formeel besloten waar de top plaatsvindt. Volgens Die Welt wil een groot aantal NAVO-landen, aangevoerd door Duitsland, Nederland, Frankrijk en Denemarken, Turkije die eer niet gunnen.

Gevoelige klap

Een afwijzing van de Turkse invitatie zal hard aankomen in Ankara. Maar de massa-arrestaties en de vervolging van politieke tegenstanders door Erdogan hebben wrevel gewekt binnen de NAVO. Ook de pogingen van Turkije om Oostenrijk - dat harde kritiek heeft op Erdogan - uit te sluiten van NAVO-oefeningen heeft kwaad bloed gezet.

En het schuurt op nog meer punten tussen Ankara en de NAVO. Zo dreigt Duitsland zijn militairen van de Turkse luchtmachtbasis Inçirlik terug te trekken, omdat Ankara moeilijk doet over bezoeken van leden van de Bondsdag aan de troepen. Een andere steen des aanstoots is dat Turkije het Russische raketafweersysteem S-400 wil aanschaffen, met Russisch krediet.

Niet op het schild heffen

"We willen Turkije niet internationaal op het schild heffen en de indruk wekken dat de NAVO de binnenlandse koers van de regering Erdogan steunt", zeggen de anonieme NAVO-diplomaten tegen de krant. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving in Die Welt.

De landen die in het geweer zijn gekomen tegen gastland Turkije willen dat de volgende top in het nieuwe hoofdkwartier in Brussel wordt gehouden. Die wijziging zou worden gesteund door 18 landen.