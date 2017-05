Bijdrage voor scholen die lesrooster aanpassen om spits heen

Middelbare scholen en mbo-scholen in de provincie Groningen kunnen een toeslag krijgen als zij hun lesroosters zo aanpassen dat leerlingen buiten de ochtendspits reizen. Groningen Bereikbaar, Arriva en het OV-bureau Groningen Drenthe stellen daarvoor geld beschikbaar.

De organisaties willen dat bussen en treinen tijdens de ochtendspits straks minder vol zijn dan nu. Er wordt al langer nagedacht over een verandering van de lestijden om drukte te voorkomen, zegt Hans Vooges van Groningen Bereikbaar tegen RTV Noord. Hij verwijst naar een oproep van NS aan universiteiten en hogescholen in 2015 om hun roosters aan te passen. Geen enkele onderwijsinstelling leek daar toe toe bereid. Ook de studentenvakbond LSV-b was tegen.

"Maar door die jarenlange discussie hebben we eigenlijk met z'n allen geconstateerd dat de tijd nu rijp is om te kijken wat mogelijk is in het aanpassen van die roosters en zo een bijdrage te leveren aan de bereikbaarheid van de stad."

25.000 euro

De financiƫle bijdrage aan de school is afhankelijk van het aantal extra leerlingen dat buiten de spits kan reizen. Elke school kan maximaal 25.000 euro krijgen.

In totaal stellen de organisaties 100.000 euro beschikbaar. "Dat bedrag moet je zien als zetje in de rug om het proces op gang te brengen. Uiteindelijk proberen we natuurlijk te bereiken dat scholen zien dat dit werkt. Dan is het geld niet meer nodig." Als scholen eenmaal de roosters en systemen hebben aangepast, zijn er geen extra kosten meer, zegt de woordvoerder.

Nieuwe roosters

De scholen kunnen een voorstel indienen om het rooster aan te passen voor een aantal klassen of leerlingen. De lessen moeten voor 07.45 uur of na 09.00 uur beginnen.

Scholen die mee willen doen, kunnen dat tot eind dit jaar laten weten aan Groningen Bereikbaar. Vanaf het schooljaar 2018-2019 kunnen de nieuwe roosters worden ingevoerd.