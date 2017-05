Tjeenk Willink begint 'met schone lei' aan formatieklus

Informateur Tjeenk Willink ontvangt vanochtend zijn voorganger Schippers. Daarna maakt hij bekend hoe hij zijn opdracht om de mogelijkheden voor een nieuw kabinet te onderzoeken, wil gaan uitvoeren.

Tjeenk Willink liet gisteren al weten dat hij met een schone lei wil beginnen, "zonder vooropgezette bedoelingen en inzichten". Maar helemaal terug bij af is het proces ook weer niet, zegt politiek verslaggever Joost Vullings.

Van een aantal partijencombinaties weten we inmiddels dat die er niet zullen komen, zoals de door Roemer van de SP gewenste combinatie van CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en ChristenUnie.

Zeven dwergen

"De optie-Buma is nu echt van tafel", zegt Joost Vullings. CDA-leider Buma heeft die gisteren in het debat in de Tweede Kamer nog dieper in de prullenbak geduwd met zijn uitspraak "Buma en de zeven dwergen".

Ook de hoop dat de SP aanschuift bij VVD, CDA en D66 is volgens Vullings vervlogen. De SP wil niet met de VVD regeren, en de afstand tussen deze partijen is ook wel erg groot.

De NOS-verslaggever voegt daaraan toe dat de meeste mensen het ook niet meer zien gebeuren dat de PvdA alsnog aanschuift om VVD, CDA en D66 aan een meerderheid in de Tweede Kamer te helpen.

Vullings zegt dat de andere partijen ook wel begrijpen dat de partij van Asscher even in de luwte wil blijven na een verlies van 29 zetels bij de verkiezingen van 15 maart.

Dichtgegooide deuren

Volgens Vullings is in het Kamerdebat nog eens duidelijk geworden dat de voorkeur uit blijft gaan naar een meerderheidskabinet, en dat betekent dat er toch weer naar GroenLinks en de ChristenUnie zal worden gekeken.

Maar daarvoor zullen eerst wat deuren moeten worden geopend die eerder hard zijn dichtgegooid. VVD en CDA zijn "superpissig" op D66, die de optie met de ChristenUnie op eigen houtje onmogelijk heeft gemaakt.

Vullings denkt dat zij het D66-leider Pechtold niet zonder meer zullen gunnen om opnieuw naar zijn voorkeurscoalitie met GroenLinks te kijken. Tjeenk Willink zal iets moeten verzinnen, zegt hij, zodat de vier partijen zonder gezichtsverlies naar buiten toe toch weer om de tafel kunnen.