Nederlandse vrouw vermist in Libische hoofdstad Tripoli

In de Libische hoofdstad Tripoli wordt de Nederlandse Yvonne Snitjer vermist. Ze is de drijvende kracht achter een onafhankelijk educatiecentrum in Tripoli en schrijft regelmatig voor opiniesite Joop.nl. Haar bijdragen gaan vaak over Libië.

Snitjer is voor het laatst gezien in een café in het oude gedeelte van Tripoli. Haar laatste tweets dateren van vorige week vrijdag. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de vermissing daar bekend is. "We zijn ermee bezig, en proberen na te gaan wat er aan de hand is. Maar dat is lastig door de allesbehalve overzichtelijke situatie in Libië."

Vanwege de chaos in Libië, waar milities elkaar bestrijden en er geen centraal gezag is, is de Nederlandse ambassade uitgeweken naar Tunis.