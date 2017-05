Dode na gewapende overval op gezinswoning Landgraaf

In Landgraaf, Zuid-Limburg, is een man om het leven gekomen bij een gewapende overval op een huis. Volgens de politie drongen meerdere daders het huis aan de Koempel binnen. Zij bedreigden de bewoner en zijn vriendin, staken de man neer en maakten zich vervolgens uit de voeten.

Agenten probeerden de man nog te reanimeren, maar zonder succes. Hij overleed aan zijn verwondingen. Op het moment van de overval waren in het huis ook drie kinderen aanwezig. Zij bleven ongedeerd.

Het is niet bekend of de overvallers iets hebben buitgemaakt. De politie kon vanwege personele problemen pas enkele uren later beginnen met het onderzoek in het huis.