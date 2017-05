Kerncentrale Three Mile Island bij Harrisburg sluit in 2019

De kerncentrale Three Mile Island bij Harrisburg in Pennsylvania gaat in 2019 dicht. De centrale was in maart 1979 het toneel van het zwaarste kernongeluk in de Amerikaanse geschiedenis. Door een combinatie van technische mankementen en menselijke fouten ontstond een storing die leidde tot een gedeeltelijke kernsmelting. Er kwam een flinke hoeveelheid radioactief gas in de atmosfeer terecht.

De situatie was beangstigend en de informatievoorziening door de overheid en de kerncentrale zelf was slecht. Er sloegen ruim 140.000 mensen in de omgeving op de vlucht.

Niet meer winstgevend

Uiteindelijk vielen er geen slachtoffers, maar het ongeluk in een dichtbevolkt gebied, op 300 kilometer van de miljoenenstad New York, maakte een hooglopend debat los over de gevaren van kernenergie, ook buiten de VS.

De eigenaar van de centrale zegt nu dat het goedkoper is om gas te winnen en dat kernenergie niet meer winstgevend is. Three Miles Island heeft twee reactoren. De reactor die bij het ongeluk beschadigd raakte, is nooit meer gebruikt en volgens de eigenaar is het helemaal niet rendabel om de centrale met maar een reactor draaiend te houden.

De afgelopen jaren zijn in VS zes kerncentrales om economische redenen gesloten.

Eigenaar Exelon wil alleen afzien van sluiting als de staat Pennsylvania met gunstige financiƫle regelingen over de brug komt, zoals die ook gelden voor duurzame energie. Er werken 675 mensen in de centrale.