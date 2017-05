Braziliaanse president Temer moet vragen politie beantwoorden

De Braziliaanse president Michel Temer, die steeds verder verwikkeld raakt in een corruptieschandaal, wordt door het hooggerechtshof gedwongen om vragen te beantwoorden van de federale politie. De politie krijgt tien dagen de tijd om de vragen te formuleren, waarna Temer binnen 24 uur moet reageren, schrijft de Braziliaanse krant O Globo.

Temer wordt ervan beschuldigd dat hij heeft ingestemd met het omkopen van een getuige. Leidinggevenden van JBS SA, het grootste vleesverwerkende bedrijf ter wereld, maakten op verzoek van de federale politie stiekem geluidsopnamen. Daarop stemt de president met het betalen van zwijggeld aan een politicus die wegens corruptie is veroordeeld tot 15 jaar cel.

Gemanipuleerd

Temer zou zelf ook zo'n 4,5 miljoen euro hebben aangenomen. Ook zijn voorgangers Lula da Silva en Rousseff worden er in andere zaken van beschuldigd dat ze miljoenen aan steekpenningen hebben gekregen.

Zelf ontkent Temer in alle toonaarden dat hij schuldig is. Volgens hem is de geluidsopname gemanipuleerd. De baas van JBS, de in Brazilië zeer bekende zakenman Joesley Batista, is zelf ook verdachte in het corruptieschandaal. Hij heeft een deal gesloten met justitie in ruil voor strafvermindering.