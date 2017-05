PPG krijgt geen uitstel voor nieuw bod AkzoNobel

De Amerikaanse verffabrikant PPG krijgt geen uitstel voor een nieuw bod op AkzoNobel. Dat bod moet volgens de regels uiterlijk donderdagavond zijn uitgebracht, maar de Amerikanen hadden via de rechter geprobeerd extra tijd te krijgen.

Als er donderdag geen officiƫle aankondiging van het bod bij de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) ligt, moet PPG ten minste een half jaar wachten voordat het weer een bod kan uitbrengen op zijn Nederlandse branchegenoot. AkzoNobel ziet een overname niet zitten.

Strategie

De verffabrikant uit Pittsburgh zegt meer tijd nodig te hebben na een uitspraak van de Ondernemingskamer, maandag, dat AkzoNobel geen bijzondere aandeelhoudersvergadering ('bava') hoeft te beleggen over de mogelijke overname.

Activistische aandeelhouders die willen dat het Nederlandse bedrijf wel in zee gaat met PPG hadden daar op aangedrongen. Ze eisen het vertrek van president-commissaris Antony Burgmans, maar AkzoNobel wil daar niet in meegaan en heeft dus gelijk gekregen van de rechter.

Het bepalen van de strategie van AkzoNobel is volgens de Ondernemingskamer in beginsel aan het bestuur van het bedrijf. En het bestuur is niet verplicht om de aandeelhouders via een aandeelhoudersvergadering vooraf bij een besluit te betrekken.

De overnamestrijd rond AkzoNobel duurt al bijna drie maanden. Een eerdere poging van de activistische aandeelhouder Elliott om Akzo via de rechter te dwingen toch met PPG in gesprek te gaan mislukte.