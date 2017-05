Blok: deurwaarders moeten onafhankelijk zijn van incassobureaus

De beroepsorganisatie van deurwaarders, KBvG, moet erop toezien dat deurwaarders ongeoorloofde financiële banden met incassobureaus verbreken. Dat schrijft demissionair minister Blok van Justitie in antwoord op vragen van Kamerlid Van Nispen (SP).

Onder deurwaarders woedt een discussie over onafhankelijkheid. De beroepsgroep moet volgens de wet evenwichtig de belangen dienen van zowel schuldeiser als schuldenaar. Maar sommige deurwaarderskantoren worden financieel op de been gehouden door een incassobureau. Die nemen soms een belang in een deurwaarderskantoor als eigenaar.

Tegenstanders van dit soort constructies vinden dat een deurwaarder niet 'twee heren kan dienen': het incassobureau heeft er belang bij dat de deurwaarder er alles aan doet om de schuldenaar tot betalen te bewegen. Maar het belang van de schuldenaar kan zo ondersneeuwen, bijvoorbeeld door het weigeren van een schappelijke betalingsregeling of het al dan niet gedeeltelijke kwijtschelden van de schuld.

Moeilijk

Veel deurwaarders hebben het financieel moeilijk. Doordat de griffiekosten zijn gestegen halen schuldeisers minder snel vonnissen bij de rechter waarmee deurwaarders aan de slag kunnen. Ook hebben deurwaarders te maken met marktwerking. Hun werkterrein is niet meer regionaal beschermd.

Iedere deurwaarder mag door het hele land werken, waardoor de concurrentie toeneemt. Grote schuldeisers, zoals incassobureaus en het Centraal Justitieel Incasso Bureau, besteden hun opdrachten bij deurwaarders aan. Allemaal omstandigheden die de prijs drukken waarvoor deurwaarders werken.

Incassobureaus kunnen in het financieel moeilijke getij soelaas bieden. Kantoorkosten kunnen worden gedeeld en vorderingen worden makkelijk doorgespeeld van incassobureau naar deurwaarder.