Aantal tips in onderzoek Nicky Verstappen loopt op tot ruim 75

Het aantal tips in het onderzoek naar Nicky Verstappen is opgelopen tot ruim 75. Vorige week kondigde de politie een groot dna-onderzoek aan in de zaak van de 11-jarige jongen, die in augustus 1998 verdween tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Hij bleek een dag later om het leven te zijn gebracht en is vermoedelijk misbruikt.

De politie zegt "enorm blij" te zijn met het aantal reacties. Rechercheurs onderzoeken de tips. "De zaak leeft niet alleen bij de familie en het onderzoeksteam, ook het publiek laat op deze wijze zien dat ook zij willen helpen bij het oplossen."

Volgens de politie is het aantal tips opgelopen door de massale aandacht voor het onderzoek op (sociale) media, in het tv-programma Opsporing Verzocht en op de website van de politie.

Bijna-match

Later dit jaar worden mogelijk 15.000 mannen opgeroepen om mee te werken aan een dna-verwantschapsonderzoek. Hun dna wordt vergeleken met sporen die zijn gevonden op het lichaam en de kleding van Nicky Verstappen.

Een bijna-match, bijvoorbeeld doordat een familielid van de dader meedoet aan het onderzoek, zou al tot een doorbraak kunnen leiden in de onopgeloste zaak.