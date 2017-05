Smaakmaker Mahrez wil weg bij Leicester City

Riyad Mahrez heeft de leiding van Leicester City verteld dat hij de club deze zomer wil verlaten. De 26-jarige Algerijn heeft inmiddels een transferverzoek bij de clubleiding ingediend.

"Voor mij is het tijd om de volgende stap te maken in mijn loopbaan", liet hij weten in een persoonlijke verklaring. "Ik ben enorm ambitieus."

Half miljoen euro

Mahrez, die recent nog zijn contract verlengde, kwam in januari 2014 voor een bedrag van amper een half miljoen euro over van Le Havre.

Vorig seizoen was hij een van de smaakmakers van Leicester, dat tot ieders verrassing de landstitel in Engeland veroverde. Dit seizoen moest Mahrez met zijn club genoegen nemen met de twaalfde plek in de eindstand van de Premier League.