Formatiedag 76: nieuwe informateur leest zich in

Informateur Tjeenk Willink kan aan de slag. Hij fietste vanavond naar het Haagse Binnenhof om zijn opdracht om een nieuwe regeringscoalitie te formeren in ontvangst te nemen.

"Ik ga zonder vooropgezette bedoelingen en inzichten beginnen", zei hij bij aankomst. Hij gebruikt de hele avond om zich in te lezen en zich te laten bijpraten door de ambtenaren die bij de formatie zijn betrokken.

Verwijten

Eerder vandaag debatteerden de fractievoorzitters met elkaar over de formatie en hoe het verder moet. De verwijten in het Kamerdebat gingen over en weer.

VVD en CDA verwijten D66-leider Pechtold dat hij ChristenUnie-voorman Segers "over de tafel heeft getrokken", zoals Buma (CDA) het zei.

PVV-leider Wilders verwijt alle andere grote partijen dat ze hem niet uitnodigen aan de onderhandelingstafel. Hij vindt de keuze voor Tjeenk Willink maar niks. "Een PvdA-informateur uit de Middeleeuwen."

Zeven dwergen

SP-leider Roemer verwijt Buma van het CDA dat die geen premier wil worden van een centrum-links kabinet zonder de VVD. Maar Buma onthulde dat zo'n kabinet van hem al de bijnaam "Buma en de zeven dwergen" heeft gekregen.

Morgenochtend spreekt Tjeenk Willink eerst met voormalig informateur Schippers. Daarna maakt hij bekend wat zijn eerste stap zal zijn om de fractievoorzitters te verleiden aan een oplossing te gaan werken.