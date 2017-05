Voorlopig geen besluit over laptopverbod op vluchten VS-Europa

Er lijkt voorlopig geen laptopverbod op vluchten tussen Europa en de VS te komen. De Amerikanen hebben aangekondigd dat daar in elk geval deze week nog geen besluit over zal worden genomen.

Minister Kelly van Binnenlandse Veiligheid heeft vandaag telefonisch gesproken met de Eurocommissarissen Avramopoulos en Bulc. De uitkomst hiervan zou zijn dat de Amerikanen voorlopig geen laptopverbod instellen. Maar een woordvoerder van het Witte Huis benadrukt dat een verbod "nog steeds mogelijk is".

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof laat via een woordvoerder weten dat hij kennis heeft genomen van het Amerikaanse besluit en dat hij daar tevreden mee is.

Handbagage

Het laptopverbod waarover het gaat is in feite een uitbreiding van al bestaand Amerikaans beleid. Het is nu al zo dat op vluchten vanaf tien vliegvelden in het Midden-Oosten naar Amerika laptops verboden zijn als handbagage. Dat verbod is sinds maart van kracht.

De Amerikanen vrezen dat laptops worden gebruikt om aanslagen mee te plegen. Ook de Britten hebben een laptopverbod ingesteld voor zes landen.

De luchtvaartbranche is kritisch over een laptopverbod, dat ze protectionistisch en niet effectief noemen. Laptops mogen namelijk nog wel mee in het ruim van het vliegtuig en kunnen daar net zo goed ontploffen.