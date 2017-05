Mobiel inchecken in het ov nu al deels geannuleerd

Het project om met je mobiel te kunnen betalen voor het openbaar vervoer is al na een week voor een deel stilgelegd. Alleen klanten van Vodafone kunnen nog gebruikmaken van de app, klanten van KPN en drie dochterbedrijven niet meer.

De app OV-chip mobiel werd vorige week maandag gelanceerd. Al snel doken er berichten op van mensen die problemen ervoeren met de app.

Woordvoerder Nicky Jansen zegt tegen het AD dat de app meer dan 10.000 keer is gedownload, maar dat 2500 mensen hem daadwerkelijk aan de praat hebben gekregen.

Registratie

Belangrijk probleem is dat de app niet rechtstreeks te downloaden is op de telefoon, maar dat de gebruiker op de website een registratieproces moet doorlopen. Bij veel mensen lukt dat niet, of ze vinden het te lang duren.

In de app-store van Android is te zien dat in bijna 300 van de 400 recensies de app als zeer slecht wordt beoordeeld en slechts één ster krijgt.