'Vaak aanslagen door IS aan begin van de ramadan'

Van Ostaeyen denkt niet dat het bij Bagdad zal blijven. "De afgelopen week waren er ook aanslagen in Jakarta en op de Filipijnen."

Europa

Moeten we in Europa ook vrezen voor aanslagen tijdens de ramadan? Van Ostaeyen: "Het is mogelijk natuurlijk, na wat we hebben gezien in Manchester."

De afgelopen twee jaar deed IS nog expliciet een oproep om aanslagen in het Westen te plegen tijdens de ramadan. "Ramadan is de maand van verovering en jihad", aldus de boodschap vorig jaar.

Trend

Het is een trend die de afgelopen twee jaar sterker wordt, schreven IS-watchers Amarnath Amarasingam en Charlie Winter vorige week in het blad The Atlantic.

"Hoewel het onmogelijk is om vast te stellen of de aanslagplegers de ramadan in gedachten hadden, lijkt het erop dat jihadistische groepen de gelegenheid aangrijpen voor een periode van verhoogde activiteit."

In het artikel sommen ze hele reeks aanslagen op die werden gepleegd tijdens ramadan in 2015 en 2016.

Extra beloning

Ook benadrukken de auteurs van het artikel dat aanslagen tijdens de ramadan een meerwaarde hebben voor IS-strijders.

"Voor de meeste moslims zijn aanslagen tijdens de ramadan misschien het beste bewijs dat organisaties als IS on-islamitisch zijn en dat ze de kernboodschap van de islam verdraaien. Voor IS-strijders en hun aanhang leveren aanslagen tijdens de ramadan juist een grotere beloning op in het hiernamaals."

Nederland

De Nederlandse Nationaal Co├Ârdinator Terrorismebestrijding ziet geen aanleiding om extra alert te zijn en herkent het verband tussen de ramadan en extra dreiging voor aanslagen niet.

"We hebben al het op een-na-hoogste dreigingsniveau en de ervaring leert dat organisaties als al-Qaida en IS zich over het algemeen niet laten leiden door dit soort data."