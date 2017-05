Murray haalt opgelucht adem, Tsonga in de problemen

Olivo was in de derde set twee punten van de winst en verzuimde om de partij in de vierde set op 5-3 uit te serveren. Tsonga haalde in 2015 en 2013 de halve finales in Parijs.

Wawrinka zonder setverlies

Stan Wawrinka, als derde geplaatst in Parijs, is wel zonder setverlies door naar de tweede ronde. De toernooiwinnaar van 2015 rekende in Parijs met 6-2, 7-6 (6), 6-3 af met de Slowaakse qualifier Jozef Kovalík.