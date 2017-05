Verdachte fatale burenruzie Rotterdam was 'draaideurstalker'

De man die vandaag in Rotterdam vermoedelijk een vrouw neerschoot en daarna zelfmoord pleegde, heeft een ggz-achtergrond. "Hij stond hier bekend als stalker van een groot aantal mensen", zegt verslaggever Robert Bas.

De 79-jarige verdachte heeft onder meer vastgezeten voor bedreiging en het stalken van burgemeester Aboutaleb. "Heel opvallend dat iemand met zo'n voorgeschiedenis over een vuurwapen kon beschikken", zegt Bas.

Bij de burenruzie in Rotterdam Charlois vanmorgen werd een 21-jarige vrouw op straat neergeschoten. De 79-jarige man verschanste zich vervolgens in zijn woning. Nog voordat een arrestatieteam het huis kon binnenvallen, hoorden agenten een schot. De Rotterdammer had zichzelf neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis.