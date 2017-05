Borussia Dortmund heeft coach Thomas Tuchel ontslagen. Het besluit komt drie dagen nadat Tuchel met de club de Duitse beker had gewonnen.

Tuchel kwam in 2015 naar Dortmund als opvolger van J├╝rgen Klopp. Hij loodste de ploeg in zijn eerste seizoen naar de tweede plaats, maar kon dit seizoen niet meedoen om de titel. Dortmund eindigde als derde en strandde in de Champions League in de kwartfinales.