Outsider Svitolina ronde verder op Roland Garros

Jelina Svitolina heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. De als vijfde geplaatste Oekraïense won met 6-4, 6-3 van Jaroslava Sjvedova.

Svitolina is de afgelopen jaren aan een flinke opmars bezig. Ze won op weg naar Parijs 31 van de 37 partijen, greep twee titels en wordt door velen gezien als outsider voor de eindzege op Roland Garros.

Tegen Sjvedova had ze het bij vlagen lastig, maar met fraaie forehands en sterk serveerwerk werkte ze zich uit de problemen.

Sjvedova, die in 2010 en 2012 in Parijs de kwartfinales haalde en vorig jaar op Wimbledon het enige eerdere duel met Svitolina won, kwam in de eerste set op 3-1, maar daarna was Svitolina te goed.