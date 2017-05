Burgemeester Portland wil dat activisten alt-right wegblijven

Burgemeester Wheeler van de Amerikaanse stad Portland wil niet dat er twee evenementen van de rechts-radicale beweging alt-right in zijn stad worden gehouden. Hij vindt dat er eerst tijd moet zijn voor rouw.

Vrijdag stak een man in Portland in de staat Oregon twee trampassagiers dood. De slachtoffers, twee mannen, hadden hem aangesproken omdat hij een anti-islamitische tirade hield tegen twee vrouwen die eruitzagen als moslima's. De dader is een 35-jarige veroordeelde crimineel.

Wheeler vindt dat de activisten van alt-right een boodschap van haat verkondigen. "Ze worden misschien beschermd door de vrijheid van meningsuiting, maar het is mijn taak om de veiligheid van de gemeenschap te beschermen."

Niet van plan

De burgemeester heeft de federale overheid gevraagd om de vergunningen voor de evenementen van 4 en 10 juni in te trekken.

De organisatoren van alt-right zijn niet van plan om de twee evenementen af te blazen. "De burgemeester moet eerst eens de moeite nemen om naar ons te luisteren. Dan zal hij inzien dat zijn beschuldigingen niet kloppen", zegt een van de organisatoren tegen NBC News.